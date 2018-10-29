طلب إحاطة بشأن زيادة عدد خريجي الصيدلة عن المعدلات العالمية

قالت ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بشأن زيادة أعداد خريجي كليات الصيدلة على المعدلات المنصوص عليها عالميًا.



وأوضحت "بكري" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن المعدل العالمي لخريجي الصيدلة هو صيدلي لكل 5000، بين ارتفاع معدل خريجي الصيدلة ليصل إلى صيدلي لكل 1000 مواطن، مؤكدةً ضرورة تقنين قبول طلاب الثانوية العامة في كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية، إضافةً إلى إغلاق كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة لمدة زمنية معينة.



وذكر أن زيادة أعداد خريجي الصيدلة ينتج عنه عملهم بمجالات أخرى في غير مجال ظلوا لسنوات يدرسون به، وتابع: "هذا غير مقبول".