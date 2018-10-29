بعد شكاوى مزارعي سوهاج من عدم توافر تقاوي القمح وارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة وعدت بتوفيرها.. وسعر الشيكارة يصل لـ 230 جنيها.. ورئيس الاتحاد: بعض المحافظات لم تحصل على الكمية المناسبة

نقيب الفلاحين: الوزارة وعدت بتوفير تقاوي القمح لمزارعي سوهاج

سعر شكارة القمح بالجمعيات الزراعية وصل إلى 230 جنيها

اتحاد الفلاحين: بعض المحافظات لم تصل إليها الكميات المناسبة من تقاوي القمح



اشتكى عشرات المزارعين في مراكز وقرى محافظة سوهاج، من عدم توافر كميات من تقاوي القمح بمختلف الأصناف، خاصة من صنف "جيزة 68" و"سدس 12".



يأتي هذا في الوقت الذي باع فيه أغلب أصحاب محال المستلزمات الزراعية في المحافظة، بأسعار أزيد من العام الماضي بحوالي 40 جنيهًا في الشيكارة الواحدة زنة 30 كيلو جراما، بعد رفع الأسعار من الشركات المنتجة.



وعبر عدد من المزارعين، عن استيائهم من عدم توفر التقاوي وعن إرتفاع الأسعار عن العام الماضي فضلًا عن عدم توافر كميات من أصناف القمح المطلوبة التي يقبل عليها الفلاح، مؤكدين أن دور الجمعيات الزراعية، هو حماية المزارع من استغلال التجار، عندما يرفعون الأسعار.



واستطلعت صدى البلد آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.



في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، أن الشكوى التي تقدم بها مزارعي سوهاج من عدم توافر كميات من تقاوى القمح بمختلف الأصناف، خاصة من صنف "جيزة 68" و"سدس 12" قد يكون نتيجة أن الكميات التي يحتاجها المزارعون في المحافظة لم تصل جميعها.



وأضاف أبو صدام ، أن شكارة القمح والتي يصل وزنها إلى 30 كيلو جراما سعرها في الجمعيات الزراعية 230 جنيها والشركات المنتجة هي تكون مسئولة إذا حدث رفع في الأسعار، مضيفا أن وزارة الزراعة قد وعدت بحل المشكلة وسوف تتوفر الكميات التي يحتاجها المزارعون.



من جانبه، أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن تقاوي القمح متوفرة في الجمعيات الزراعية على بجميع المحافظات، مؤكدا أن الأسعار المتاحة للتقاوي 230 جنيها للشيكارة 30 كيلو جراما.



وأضاف فرج، أن الشكوى التي تقدم بها مزارعو سوهاج بسبب ارتفاع سعر تقاوي القمح عن العام الماضي قد يكون نتيجة أن التقاوي من الممكن أن تصل متأخرة أو الكمية التي تم إرسالها غير كافية.



وتابع أن الجمعيات الزراعية بالمحافظات تعمل على حل المشاكل وتسعى لتوفير ما يلزم الفلاح.