محمد هنيدي يسخر من هزيمة ريال مدريد بخماسية أمام برشلونة

علق الفنان محمد هنيدى بطريقة ساخرة على هزيمة ريال مدريد على يد غريمه التقليدى برشلونى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وقال هنيدي ساخرا: "يلا أهو خمسة عشان الحسد" ومن المعروف انتماء هنيدى إلى الفريق المدريدى.



يذكر أن محمد هنيدى يقوم حاليا بالتحضير إلى مسرحيته الجديدة بعنوان "صراع فى فيلا" والتى من المقرر أن تعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.