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تواصل فعاليات ورشة استخدامات بنك المعرفة بجامعة بنها لليوم الثاني

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
تواصل جامعة بنها تنظيم فعاليات ورشة عمل للتدريب على مصادر استخدام بنك المعرفة المصرى لليوم الثاني تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة بقاعة الاحتفالات بمجمع الكليات.

وقال المغربي، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف إلى بناء بنك المعرفة المصري الذي يسعى لتوحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

وأضاف أن بنك المعرفة المصري، يعد أحد أهم المشروعات القومية الرائدة والذي توفره الدولة لأبنائها ويهدف إلى تقديم الخدمات للشعب المصري مما سيكون له عائد كبير على الاستثمار، فبنك المعرفة يعد مكتبة رقمية ضخمة يضم المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم كسبرينجرز وأكسفورد وكمبريدج وغيرها من الدوريات العلمية فى كافة مجالات المعرفة.

وأشار الى أن ورشة العمل يحاضر فيها خبراء التدريب ببنك المعرفة من الشركات الموردة لقواعد البيانات والمجلس الأعلي للجامعات بهدف التدريب على مصادر المعلومات المتاحة ببنك المعرفة المصري.

وكان الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد افتتح أعمال الورشة في يومها الأول بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وشباب الباحثين وطلاب الكليات.

أكد الدكتور المغربي على أهمية الاستخدام الأمثل من مصادر بنك المعرفة باعتباره ثروة معلوماتية داخل الجامعات ومتاح للجميع بالمجان ويتواكب مع متطلبات العصر.
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