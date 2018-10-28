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تعليم

محمود السعيد: القيادة السياسية تعمل على مساواة الرجل والمرأة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
عمر سلامة
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية هو أول برنامج في مصر يعالج المشكلة بين الرجل والمرأة اجتماعيًا وليس نظريًا.

وأضاف "السعيد" خلال الاحتفال المقام بالكلية حاليا لتخريج أول دفعة من البرنامج، أنه يتمنى استمرار البرنامج لنجاحه في تجربته الأولى لحل المزيد من المشاكل المتعلقة بالمرأة في مصر وإثراء المجتمع المصرى بعقول سياسية قوية، بالاضافة إلى أن القيادة السياسية في مصر تحاول جاهدة على المساواة ورفع شأن المرأة.

واختتم بشكر الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، على العديد من البرامج الجديد التي أسستها أثناء فترة عمادتها للكلية ونجني ثمارها الآن.

جاء ذلك على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى من الحاصلين على الماجستير المهنى فى النوع الاجتماعى والتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبلرتا اليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.
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