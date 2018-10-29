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محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يشهد اليوبيل الماسي لإنشاء كلية الزراعة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:08 ص
الدكتور علاء عبدالحليم
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يشهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين فعاليات الاحتفالية التي تنظمها كلية الزراعة جامعة عين شمس بشبرا الخيمة بمناسبة إنشائها.

وأكد محافظ القليوبية، على الدور الهام الذي تقوم به كليات الزراعة بالمحافظة لخدمة المواطنين وتقديم كافة الإرشادات للمزارعين.

وأضاف المحافظ أن محافظة القليوبية تستعين دائما بالخبرات العلمية وأساتذة الجامعات المتخصصين للنهوض بالمحافظة وخدمة أهاليها.
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