مدرب ريال مدريد: لن أستقيل.. والإدارة لم تتحدث عن رحيلي بعد الهزيمة

أكد جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي ريال مدريد، تحمله المسئولية الكاملة في خسارة الفريق امام برشلونة بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت علي ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني .



وأضاف لوبيتيجي : لن أتقدم باستقالتي.. مازال امامي الكثير في النادي ولن اترك المهمة وأرحل بسهولة والادارة لم تتحدث معي في هذا الشأن .



وأكمل : أفكر في الوقت الحالى في رفع الحالة المعنوية للفريق خلال الفترة المتبقية من بطولة الدوري ولن نستطيع تحمل اي خسارة.. لذلك يجب علينا ان ننسي المباراة القاسية والتركيز في المستقبل".



وأوضح : حقق فريق برشلونة الفوز عن طريق استغلال كل الفرص المتاحة لهم علي عكس لاعبينا الذين اضاعوا الكثير من الفرص السهله امام المرمي.



واختتم : أنا أثق في اللاعبين وسنعود اقوي خلال الفترة القادمة .. ما علينا فقط هو التحلي بالهدوء والصبر حتي نري ما سيحدث الشهر القادم من المنافسات.