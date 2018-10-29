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ثقافة

لليوم الثاني معرض كتاب حقوق بنها يستقبل زائريه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
معرض الكتاب بحقوق
معرض الكتاب بحقوق بنها
إبراهيم الهوارى
يواصل معرض الكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بكلية الحقوق جامعة بنها، أعماله اليوم الإثنين ويستقبل زائريه لليوم الثاني على التوالي حيث يضم المعرض 30 ألف نسخة كتاب ومخطوط.

وقال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن المعرض يضم أجنحة للهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب المصرية وهيئة قصور الثقافة، والمجلس الأعلي للثقافة، مشيرًا إلى أن المعروضات متاحة للجميع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا وبتخفيضات تصل إلى 50%.

وأشار المغربي، إلى حرص الجامعة على تنظيم المعرض بصورة دورية في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
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