بوجبا ومرسيال يهديان مانشستر يونايتد فوزا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي ..فيديو

حقق فريق مانشستر يونايتد، فوزًا على فريق إيفرتون بهدفين دون في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.





وتقدم فريق مانشستر بالهدف الأول عبر بول بوجبا في الدقيقة 27 ليعود بعدها انتوني مارسيال ويعزز من تقدم اليونايتد بالهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة حاول إيفرتون العودة في اللقاء عبر جيلفي سيغوردسون من ضربة جزاء لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لعودة الفريق.





وبهذا الفوز رفع مانشستر رصيده إلي 17 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد ايفرتون عند 15 نقطة في المركز التاسع.