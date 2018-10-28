محافظ الإسماعيلية : لدينا مناطق سياحية كثيرة ستسهم في تنشيط القطاع

قال اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، إن هناك مناطق سياحية كثيرة داخل المحافظة ، ستساعد على جذب السياحة بنسبة عالية للغاية، مردفا: "علي القناة أن تعزف نغمات السمسمية ".



وأضاف عثمان في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن سياحة اليوم الواحد التي تم إطلاقها مؤخرا ، يتم تنشيطها خصوصا ، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لتنقية المياه واعلان مياه قناة السويس آمنة بنسبة 100 %.



وتمنى محافظ الإسماعيلية دخول المشاريع الاقتصادية في جذب وارتفاع قيمة السياحة داخل المحافظة، مؤكدا أن هناك خطة محكمة من أجل تنشيط السياحة .