وزيرة التخطيط: عدد الوزيرات بالحكومة يدل على اهتمام الدولة بتمكين المرأة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الادارى، أن برنامج الماجستير المهنى فى النوع الاجتماعى والتنمية المقدم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعد من أفضل البرامج التى شاركت فى تأسيسها أثناء فترة عمادتها للكلية.



وقالت الوزيرة، خلال احتفال الكلية بتخريج أول دفعة من البرنامج، إن ما يميز هذا البرنامج هو تعاون الكلية مع أفضل الكليات الاجنبية والعربية والمصرية فى تدريس هذه البرامج وتواصل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة معهم للاستفادة من خبراتهم.



وأشادت بتوجه القيادة السياسية حاليًا نحو تمكين المرأة بصورة أكبر ومساواتها بالرجل، مدللة على ذلك بزيادة عدد الوزيرات والمحافظات وعضوات مجلس النواب.



جاءت كلمة الدكتورة هالة السعيد على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى من الحاصلين على الماجستير المهنى فى النوع الاجتماعى والتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبلرتا اليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة في مصر والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.