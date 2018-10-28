ليهجر الجميع النوم.. حكاية مالك ليستر سيتي مع الثعالب.. أحلام محققة ونهاية غير متوقعة

في حادث مروع فارق مساء السبت، مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي افيشاي سريفا دانا برابها الحياة، إثر انفجار طائرته الخاصة في ظروف غامضة أدت إلى وفاة افيشاي وابنه.



افيشاي اسم لن ينساه جمهور ليستر سيتي الإنجليزي، فرجل الأعمال التايلندي صاحب سلسلة كينج باور للأسواق الحرة التجارية استطاع قيادة الفريق من بطولة تشامبيون شيب إلى تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016 في معجزة كروية أجمع عليها الكتاب والنقاد الرياضيون.



لم تكن معجزة افيشاي مع ليستر سيتي في تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي بعد ثلاث سنوات من صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، بل لأنه استطاع انتشال النادي من ديونه التي تعدت مليون جنيه استرليني، وبفضل عقليته التجارية وذكائه الفذ حول هذه الديون إلى أسهم داخل النادي ليصبح النادي تحت تصرف رجل الأعمال التايلاندي وعائلته.



بدأت حكاية افيشاي مع ليستر سيتي في بعد أن وقع النادي في عام 2009 عقد رعاية مع سلسلة كينج باور التجارية التي يمتلكها رجل الأعمال التايلاندي، ولم تمر ثلاثة أسابيع من توقيع العقد حتى كان نادي ليستر سيتي الملقب بالثعالب تحت سطوة افيشاي.



أحدث رجل الأعمال طفرة كبيرة في فريق ليستر سيتي، إذ استطاع الفريق بعد صعوده إلى الدوري الإنجليزي إلى تحقيق البطولة لأول مرة في تاريخه وبفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، لكن هذا الأمر لم يحدث بعشوائية، بل كان فيشاي يخطط إلى تحقيق هدف الفوز بالدوري الممتاز!



كانت خطة فيشاي تتجسد في أن يصبح الفريق واحدًا من أفضل 5 فرق في انجلترا، أعلن افيشاي عن هدفه هذا في عام 2014، قوبل كلامه بالسخرية، فكيف يستطيع فريق صاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز من انتزع اللقب في حضور عمالقة إنجلترا كـ مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام؟ هذا السؤال أجاب عنه فريق ليستر سيتي بعد سنتين فقط من إعلان فيشاي عن خطته. لقد فاز الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي وفي حضور عمالقة إنجلترا.



وحقق الفريق أرقامًا قياسية أخرى بجانب تحقيق اللقب إذ سجل المهاجم جيمي فاردي 13 هدفا خلال 11 مباراة متتالية من أغسطس إلى نوفمبر، محطمًا رقم رود فان نيستلروي القياسي في الدوري الممتاز بتسجيله في 10 مباراة متتالية.



تحت إمرة افيشاي ذاق ليستر سيتي وجمهوره ولاعبيه طعم الفوز والنجاح، فبعد الوعود التي قطعها افيشاي على نفسه حال تحقيق الفريق اللقب، قرر مكافأة اللاعبين على تحقيق بطولة الدوري، فقام بتقديم سيارة مرسيدس من طراز "ب إلكتريك درايف" لكل لاعب ساهم في إحراز لقب الدوري.



كما منح افيشاي اللاعبين رحلة إلى لاس فيغاس مدفوعة بكافة التكاليف خلال الصيف المقبل، تنفيذا لوعد كان قطعه على نفسه، عندما وعد لاعبيه وكامل الجهاز الفني لفريقه بهدية غير متوقعة في حال نجاح الفريق في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



"ليهجر الجميع النوم".. كانت هذه هي الأغنية التي ترددت أصداؤها داخل ملعب كينج باور عقب فوز الفريق ببطولة الدوري في 2016، ويبدو أن حال جمهور ليستر سيتي يتجسد في هذه الأغنية بعد وفاة رجل الأعمال التايلاندي الذي استطاع إحداث طفرة في ليتسر سيتي لن تنساها جماهير الفريق.