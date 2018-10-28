السعودية تدين حادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج الأمريكية

أدانت المملكة العربية السعودية حادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية ، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية ، وما تعكسه من فكر متطرف ، مقدمًا التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللإدارة والشعب الأمريكي ، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء.