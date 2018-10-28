ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية تدين حادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج الأمريكية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت المملكة العربية السعودية حادث إطلاق النار في كنيس بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية ، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية ، وما تعكسه من فكر متطرف ، مقدمًا التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللإدارة والشعب الأمريكي ، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء.
loading...

ترشيحاتنا

الأسباب المحتملة للإصابة بمرض الكتف مفصل المتجمد

التعليم تقتحم مركز دروس بروكسي وتضبط شخصا ينتحل صفة معلم

رئيس محكمة الجنايات يطرد متهما خارج القاعة بعد تجريح حبيب العادلي

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة مدوية حول تجمعات القمامة بالمحافظات.. فيديو

إدراج 164 متهما بينهم الزمر والإسلامبولي على قوائم الكيانات الإرهابية

حبيب العادلي في اقتحام الحدود الشرقية يكشف اجتماعات إسقاط مصر في بيروت وسوريا

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الخماسية المدوية في شباك ريال مدريد

نقابة المحامين ترد على واقعة الاعتداء على قاض بالمنيا

شاهد.. محمد هنيدى يحرج ياسمين الخطيب والسخرية تجتاح السوشيال ميديا

شيماء سيف تنشر صورا جديدة من شهر العسل

أخيرا.. حيلة ترشدك إلى هاتفك التائه حتى في الوضع الصامت

رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 6 من عناصر ألتراس أهلاوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تنهي بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 76 ميدالية متنوعة ..صور

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لمناقشة أوجه التعاون ..صور

التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

فيديو

الأهلي والوصل الاماراتي .. أحمد فتحي يسعد الجماهير الحمراء بهدف في الشوط الأول
أحمد فتحي يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل الإماراتي ..فيديو
فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على سطح الكواكب.. ويوضح سبب مشروع ممر التنمية ونقل المصريين تدريجيا من جانبي نهر النيل وسبب عودته للولايات المتحدة
أحمد موسى: حبيب العادلي فضح الإخوان في اقتحام السجون.. فيديو
عصمت: هدف منتدى إعلام مصر تطوير المهنة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟