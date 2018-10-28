أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الخماسية المدوية في شباك ريال مدريد

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة عن سعادته بتحقيق فوز كبير على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.



وأضاف فالفيردي عن الورطة الكبيرة التى وقع فيها منافسه مدرب ريال مدريد :"أنا أعرف أن الوضع في غاية الصعوبة، كل شيء يتركز على المدرب في حال تحقيق الفوز أو الخسارة والهزيمة بخماسية كبيرة جدا لا يتحملها أحد.



وأكمل: " لقد كانت أمسية رائعة سنظل نتذكرها في كل وقت رغم غياب ميسي نحن نفتقده، ولكننا نريد أن نحقق الفوز وهذا ما فعلنا أتمنى أن نجده يرتدي ملابسه وينتظر في الملعب".



واختتم فالفيردي تصريحاته قائلا :- "ريال مدريد فريق كبير سيجد طريقه للعودة لكننا استطعنا الركض واستغلال الفرص وسجلنا خمسة أهداف ".