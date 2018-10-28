وكيل تعليم بورسعيد: مسابقة لاختيار أفضل مدرسة بالمحافظة في كل مرحلة

وجه الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الشكر إلى أعضاء إدارة شرق التعليمية على ما شهدته زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمدارس الإدارة.



وطالب باهي اجتماعه بالعاملين في الإدارة اليوم "الأحد" بحضور دكتورة نيرة محمد مدير الإدارة، ببذل مزيد من الجهد والمتابعة المستمرة، مشددا على أن الحكم على المدرسة من خلال سلوك الطالب وانضباطه والمستوى التحصيلى وأداء المعلم داخل الفصل وتنفيذه لفكر المنظومة التعليمية الجديدة.



كما طالب باهي بسرعة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لتقرأ العملية التعليمية داخل المدارس.



ووجه نبوى، فى نهاية الاجتماع، بالترويج لمسابقة أفضل مدرسة على مستوى كل مرحلة، مؤكدا على رصد مكافآت قيمة للمدارس الفائزة وجميع العاملين بها.



على جانب آخر استقبل باهى اليوم وفد الجايكا اليابانى الذي زار المدرسة اليابانية ببورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم الأداء بالمدرسة من خلال استمارات استبيان موجهة للطلبة وأولياء الأمور.



وأبدى الوفد سعادته بالأداء خلال تلك المرحلة الهامة من انطلاق تجربة المدارس اليابانية ببورسعيد.