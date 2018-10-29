الإفتاء تكشف عن 3 أمور تحدث لك عندما تذكر الله تعالى

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه حينما يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يصبر، فهو عز وجل لا يطلب ذلك منه وحده.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله تعالى يطلب من المقابلين للإنسان الصابر على الإيذاء جميعًا أن يصبروا على إيذائه لهم أيضًا، فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير عليك وأنت فرد واحد، وطلب من الغير أيضًا أن يصبر على إيذائك.



وأضافت أن هذا هو قمة التأمين الاجتماعي لحياة النفس الإنسانية، مشيرًا إلى أن الإكثار من ذكر الله يُكسِب النفسَ الطمأنينة والارتياح والسكون بعد الانزعاج، فقال تعالى: "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

