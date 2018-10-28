محافظ الإسماعيلية يبرز مشاكل المواطنين وكيف تم القضاء عليه

علق اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، على مشاكل المواطنين داخل المحافظة وبالتحديد داخل مجال الزراعة قائلا "هناك 119 ألف فدان يتم زراعتها داخل المحافظة من بينهم "111" ألف فدان نبات المانجو والتي تعرضت لمشكلة كبيرة الموسم الماضي"، مؤكدا أنه تم القضاء على مشكلة التي تتعرض له بعض رش المبيدات كاملة.





وعلى صعيد آخر أضاف عثمان في تصريحات لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، ان مشكلة سرقة التيار الكهربائي التي تم اكتشافها داخل مدينة المستقبل تم صدور قرار لمجلس المدينة بتركيب العداد للمواطنين في أسرع وقت، خصوصا بعد إثبات وجود حالات السرقة.



