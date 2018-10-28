أمين الفتوى يوجّه رسالة لكل مدرس يتهاون في أداء عمله من أجل الدروس الخصوصية ..فيديو

ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم الشرع في مدرس يتهاون في أداء عمله ليأخذ التلاميذ عنده "دروس خصوصية"؟.



وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن من يتعمد ألا يبذل الجهد المناسب للطلاب في المدرسة وكتم علمه وعدم فعل ما عليه بشرح علومه لطلابه، من أجل اجبارهم على درس خصوصي فهذا حرام شرعا.



وأضاف: يشرح مع بذل الجهد والعناية المطلوبة، لكن لو كتم علمه أو تعامل بلا مبالاة وأخذ الأمر علي انه تقضية وقت فقط فيحاسب على ذلك وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار".



