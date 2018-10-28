ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى يوجّه رسالة لكل مدرس يتهاون في أداء عمله من أجل الدروس الخصوصية ..فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم الشرع في مدرس يتهاون في أداء عمله ليأخذ التلاميذ عنده "دروس خصوصية"؟. 

وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن من يتعمد ألا يبذل الجهد المناسب للطلاب في المدرسة وكتم علمه وعدم فعل ما عليه بشرح علومه لطلابه، من أجل اجبارهم على درس خصوصي فهذا حرام شرعا.

وأضاف: يشرح مع بذل الجهد والعناية المطلوبة، لكن لو كتم علمه أو تعامل بلا مبالاة وأخذ الأمر علي انه تقضية وقت فقط فيحاسب على ذلك وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار".

loading...

ترشيحاتنا

نقابة المحامين ترد على واقعة الاعتداء على قاض بالمنيا

شبح الهزيمة بخماسية يطارد لاعبى ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض

شاهد .. هلع المعلقين الرياضيين لحظة سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي

أين يذهب حيدر العبادي بعد ترك منصب رئيس وزراء العراق؟

ميجان ميركل بـ الأسود في مهمة رسمية اليوم .. صور

أحمد موسى معلقا على شهادة حبيب العادلي: كان موريهم النجوم في عز الضهر

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد الخماسية المدوية في شباك ريال مدريد

الوطنية للإعلام: البث الأرضي للمباريات والبطولات المقامة بمصر حق لنا وفقا للقانون

اللحظات الأخيرة في حياة الملياردير مالك نادي ليستر سيتي بعد انفجار طائرته

برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدف كوتينهو في كلاسيكو الأرض ..فيديو

تحطمت طائرته بعد المباراة.. من هو مالك نادي ليستر سيتي

المدعي العام الأمريكي يكشف معلومات جديدة عن منفذ مذبحة المعبد اليهودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تنهي بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 76 ميدالية متنوعة ..صور

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لمناقشة أوجه التعاون ..صور

التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة

بسعر 8 جنيهات.. رئيس مدينة سفاجا يوفر أسماك بلطى للأهالي لمحاربة الغلاء

عرفات يشهد استلام أول دفعة من عربات البضائع المخصصة في نقل الحاويات.. صور

فيديو

الأهلي والوصل الاماراتي .. أحمد فتحي يسعد الجماهير الحمراء بهدف في الشوط الأول
أحمد فتحي يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل الإماراتي ..فيديو
فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على سطح الكواكب.. ويوضح سبب مشروع ممر التنمية ونقل المصريين تدريجيا من جانبي نهر النيل وسبب عودته للولايات المتحدة
أحمد موسى: حبيب العادلي فضح الإخوان في اقتحام السجون.. فيديو
عصمت: هدف منتدى إعلام مصر تطوير المهنة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟