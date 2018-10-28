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أخبار العالم

ننشر الصور المسربة لأحدث مروحية مقاتلة روسية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
قسم الخارجي
نشرت مجلة "دفينس بلوج"، الصور الأولى لأحدث مروحية مقاتلة روسية الصنع، والتي لم يزح عنها الستار بعد، تم تسريبها عن طريق الخطأ.

وتظهر خلال الصور الأولى أن المروحية تمتلك أجنحة ومعدات قابلة للسحب، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن اسم المروحية الجديدة.

وكشفت مجلة "ديفنس بلوج" عن أن روسيا تعمل على تزويد سرعة أحدث مروحياتها، إضافةً إلى منحها الديناميكية هوائية.

ويعد تصميم المروحية هو التصميم النمطي لشركة "كاموف" للتصميم، حيث تكون المقاعد فى مركز القيادة بجانب بعضها البعض. 

ومن المتوقع أن تتجاوز سرعة المروحية 700 كم/ساعة، كما أنها ستكون مجهزة بتدابير مضادة للأشعة تحت الحمراء، والتي ستلعب دورا دفاعيا وهجوميا أمام طائرات العدو.

فيما لم تذكر المجلة مكان أو زمان التقاط الصور، إضافةً إلى أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل حول مرحلة التطوير التى تمر بها المروحية فى الوقت الحالى.

ننشر الصور المسربة لأحدث مروحية مقاتلة روسية
ننشر الصور المسربة لأحدث مروحية مقاتلة روسية
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