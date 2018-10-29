ليك حق ندوة لتوعية المواطنين بحقوق المستهلك بالبحيرة

تنظم جمعية إرشاد وحماية المستهلك بالبحيرة ندوة تعريفية بعنوان "ليك حق" صباح اليوم الإثنين بمقر قاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية وفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة وجهاز حماية المستهلك.



ويشارك بالندوة الدكتور جمال عبد الغفار مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية وفتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، ووكلاء وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.



ومن جانبها أكدت دعاء قنديل عضو المجلس القومي للمرأة وجهاز حماية المستهلك، وأمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة في تصريحات، خاصة لـ "صدى البلد" أن ندوة "ليك حق" تاتي في إطار تنفيذ حملة توعية للمستهلك يتبناها جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن دور جمعية إرشاد وحماية المستهلك وسيط بين المواطنين والجهاز من خلال تنفيذ عدة حملات وبرامج توعوية وارشادية لأن أعضاء الجمعية لا يمتلكون الضبط القضائية.



وأوضحت "عضو جهاز حماية المستهلك" أن الندوة ستتطرق إلى عدة موضوعات حول الإجراءات القانونية التي يتخذها المواطن عن استبدال واسترجاع السلعة وإلزام التجار بتسليم فاتورة للمستهلك لضمان الحصول على حقه من الشركة المنتجة عند ظهور أي عيب في السلعة.