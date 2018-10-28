أحمد موسى: المحكمة الإدارية وصفت جماعة الإخوان وصفا تاريخيا يليق بها

قال الإعلامى أحمد موسى، إن حكم محكمة القضاء الإدارية على الموظف الذي تم فصله من وزارة الخارجية المصرية، بسبب انضمامه لجماعة الإخوان، هو حكم تاريخى ووصف هذه الجماعة بالوصف الحقيقى.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المحكمة عرفت تهمة الانضمام لجماعة الإخوان بأنها تعد تهمة مسيئة بالسمعة ماسة بالشرف والآداب، وتتعارض مع مقتضيات الدولة.





وأشار إلى أن هذا الحكم وصف الإخوان وصفًا تاريخيًا يليق بهم وتاريخ الإخوان قبل هذا الحكم شيء مختلف تمامًا بعد أن وصفتهم المحكمة بأنهم قضيتهم مثل قضايا الآداب مخلة بالشرف والسمعة.