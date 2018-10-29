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اليوم .. انطلاق النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور Nostos 2 بلندن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
سعيد العربي
تنطلق النسخة الثانية من مبادرة "إحياء الجذور Nostos 2"، في العاصمة البريطانية لندن بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين.

ونالت إشادة المنظمة الدولية للهجرة باعتبارها أول مبادرة من نوعها في العالم تهتم بالاحتفال بالجاليات الأجنبية، والاعتماد على الدبلوماسية الشعبية في هذا الجانب. 

وتهدف النسخة الثانية من المبادرة لتعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة في مجال الطب السياحي، كما تستهدف وزيرة الهجرة الترويج للسياحة العلاجية في مصر، ولمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة فيروس "سي"، خلال فعاليات هذه المبادرة.

يأتي ذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات القمة الرئاسية الثلاثية السادسة التي انعقدت أوائل أكتوبر الجاري بجزيرة كريت اليونانية بمشاركة السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص.

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