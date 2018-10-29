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تعليم

رئيس اتحاد طلاب القاهرة يعلن شروط الترشح للانتخابات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن شادي محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عن شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب هذا العام.

وأوضح شادى في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أن شروط الترشح هي أن يكون الطالب مصري الجنسية وألا يكون قد تعرض لأي جزاء أو عقاب وألا يكون له خلاف سياسي أو ديني وأن يكون قد شارك في أنشطة مشابهة لتخصص اللجنة المرشح لها.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمني للانتخابات، حيث يمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
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