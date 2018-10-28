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العبسي: دير السيدة العذراء بأسيوط من أقدم الكنائس الأثرية.. ويأتيه الزوار من مختلف الدول

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قالت الدكتورة منال العبسى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المرأة ورئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل، لقد أعطانا الله فى كل الأديان ما يسمى بالصلاة، وهي تختلف من دين لدين، لكنها بمثابة تجربة للوقفة التي سيقفها الإنسان أمام الله .

وأضافت "العبسي" علي هامش الزيارة التي أجرتها اللجنة النوعية للمرأة بالوفد، الى دير السيدة العذراء بـ درنكة بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة "مصر المحبة" والتي تهدف إلى نشر المحبة والسلام ودعم رحلة مسار العائلة المقدسة في مصر، لا نسمع ان السماء بها شر أو عنف أو مرارة أو ظلمة، لكن بها سلام كامل وفيها سنتمتع بالفرح الكامل ، وتابعت، فى الارض يجتهد الإنسان للحصول على السعادة، أما فى السماء فنتمتع بالفرح الكامل الداخلى حيث لا يوجد ملل بل نبتهج بالنور والفرح والحياة .

وتابعت "رئيس اللجنة" أن دير السيدة العذراء بدرنكة من أقدم الكنائس الأثرية علي مستوى العالم لذلك يحضر إليه الآلاف من الزوار كل عام، ويشاهدون المغارة الأثرية والتي يرجع تاريخها إلى 4500 سنة، وكان يتم اللجوء إليها للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة.

وأشارت العبسي، إلى أنها التقت نيافة الحبر الأعظم الأنبا يؤانس مطران كنيسة أسيوط وتوابعها، وبمشاركة أعضاء اللجنة النوعية للوفد منهم سميرة الازمرلي الرئيس الشرفي للجنة المرأة والطفل، والدكتورة هويدا الوكيل مقررة اللجنة، والدكتورة كاميليا جمال الدين الأستاذ بجامعة حلوان، والدكتورة نهى حافظ استاذ التاريخ ومنال محمد السيد اخصائى أول لمكتب وزير الزراعة، وحسناء عجاج سيدة الأعمال، وفاطمة فتحي مدير مكتب رئيس تحرير ادارة جريدة الوفد وولاء ابو المعالى عضو اللجنة، سمر الشرنوبى المنسق الإعلامي للجنة، و، وبحضور اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب بأسيوط .

وأكدت "العبسي" أن اللجنة النوعية للمرأة ستواصل فعاليات المبادرة التي أطلقتها منذ شهور بعنوان "مصر المحبة" لدعم رحلة مسار العائلة المقدسة في مصر و لدعم السياحة المصرية .
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