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تعليم

قرارات ترقية وتسكين عدد من شاغلي وظائف ھیئة التعليم بالأزهر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
محمد شحتة
أصدر الأزهر الشريف عددًا من القرارات؛ لترقية بعض شاغلي وظائف هيئة التعليم بالأزهر الشريف، ومَنْحهم بدلَ الاعتماد المُقَرَّر.

ويشمل قرارُ الترقية الخاضعين لأحكام القانون 156 لسنة 2007 وتعديلاته. وتضمّنت القراراتُ التسكينَ على وظائف التعليم، طِبقًا لأحكام القانون المشار إليه، اعتبارًا من 1/9/2018م، كما تضمّنت القراراتُ التثبيتَ على وظيفة معلّم.

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