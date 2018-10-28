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فن

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفى لمهرجان القومى للسينما، حيث أعلن رئيسه المخرج سمير سيف عن تفاصيل المهرجان والذي ينطلق غدا ببدء عروض الأفلام دون حفل افتتاح.

وأعلن سمير سيف خلال المؤتمر الصحفى، أن المهرجان هذا العام يشهد كثيرا من التفاصيل منها عرض الأفلام المشاركة فى أكثر من 12 محافظة بمصر.

وقال سمير سيف، إن حفل الختام من المقرر أن يقام فى 13 نوفمبر المقبل وليس 4 نوفمبر كما أعلن بسبب إقامة مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يقام الختام فى قصر المانسترلى.

وأضاف سمير سيف قائلا : لم يكن اسم فاروق الفيشاوى مطروح من الأساس ضمن قائمة المكرمين بالدورة 22 من المهرجان، ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام والذي يرفع شعار "السينما لحظات لا تنسى" كل من الفنان حسين فهمى، والفنانة نادية الجندى، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمونتيرة عنايات السايس، والناقد والمخرج سيد سعيد والمنتج والمخرج إبراهيم لاما بالإضافة إلى بعض المكرمين الذى أسماهم "الجنود المجهولة" خلف الكاميرات.
سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور
سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور
سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور
سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور
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