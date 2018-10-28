أحمد نايف رئيسا لمركز شباب إطسا بالفيوم.. وأبو سريع نائبا

فاز أحمد نايف، أمين مساعد حزب المصريين الأحرار بالفيوم، بمنصب رئاسة مجلس إدارة مركز شباب إطسا بالمحافظة، كما فاز وليد أبو سريع أمين التنظيم الحزب بمنصب، نائب رئيس مجلس الإدارة.



وقال أحمد ربيع، أمين الحزب بالفيوم، في بيان، الأحد، إن مركز شباب إطسا يعتبر من أكبر أندية الفيوم ويعتبر مركزا ذات اسم على مستوى المحافظة.



أضاف أن فوز عضو المصريين الأحرار يمثل قيمة كبيرة ومكانة للحزب وسط كل المؤسسات السياسية ، ونجاح للحزب في الفيوم وسط الأحزاب، وسيكون لنا مكانت على مستوى الأندية والمراكز الشباب على مستوى الفيوم.