ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أحمد نايف رئيسا لمركز شباب إطسا بالفيوم.. وأبو سريع نائبا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
فريدة محمد
فاز أحمد نايف، أمين مساعد حزب المصريين الأحرار بالفيوم، بمنصب رئاسة مجلس إدارة مركز شباب إطسا بالمحافظة، كما فاز وليد أبو سريع أمين التنظيم الحزب بمنصب، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال أحمد ربيع، أمين الحزب بالفيوم، في بيان، الأحد، إن مركز شباب إطسا يعتبر من أكبر أندية الفيوم ويعتبر مركزا ذات اسم على مستوى المحافظة.

أضاف أن فوز عضو المصريين الأحرار يمثل قيمة كبيرة ومكانة للحزب وسط كل المؤسسات السياسية ، ونجاح للحزب في الفيوم وسط الأحزاب، وسيكون لنا مكانت على مستوى الأندية والمراكز الشباب على مستوى الفيوم.
loading...

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تدعم الأهلى أمام الوصل الإماراتي عبر هاشتاج تويتر

شبح الهزيمة بخماسية يطارد لاعبى ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الأرض

تأجيل 3 مباريات للأهلي .. وتعديل مواعيد 4 لقاءات في الدوري

الوطنية للإعلام: البث الأرضي للمباريات والبطولات المقامة بمصر حق لنا وفقا للقانون

مستشار يشكك في دستورية قانون الإيجار القديم.. فيديو

رئيس محكمة الجنايات يطرد متهما خارج القاعة بعد تجريح حبيب العادلي

التعليم تقتحم مركز دروس بروكسي وتضبط شخصا ينتحل صفة معلم

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الترمس يوميا؟

بعد توقف 3 سنوات.. أول رحلة طيران من ميلانو تصل مطار الغردقة

مجلس الوزراء: التلاعب في البيانات وراء إيقاف بعض البطاقات التموينية

شاهد .. لحظة انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

المدعي العام الأمريكي يكشف معلومات جديدة عن منفذ مذبحة المعبد اليهودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

مصر تنهي بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 76 ميدالية متنوعة ..صور

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لمناقشة أوجه التعاون ..صور

فيديو

الأهلي ينهي مباراة الوصل الإماراتي بالتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة ..فيديو
سماع مرافعة الدفاع يؤجل قضية رشوة نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي.. النيابة: المتهمة ستكون عبرة وعظة للجميع.. والمتهمون أشخاص في صور شياطين ..فيديو وصور
الأهلي يدرك التعادل أمام الوصل في الدقيقة الأخيرة بدور الـ 16 لكأس زايد
الوصل الإماراتي يحرج الأهلي على استاد برج العرب ويتقدم بثنائية .. فيديو
أحمد موسى: يجب معاملة الإخوان كمتهمين في قضايا آداب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟