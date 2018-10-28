أول لقطات لحريق خطوط البترول بطريق السويس القاهرة .. صور

نشب حريق مساء اليوم الأحد في خطوط البترول التابعة لشركة انابيب البترول، ودفعت ادارة الدفاع المدني في السويس 4 سيارات أطفاء لموقع الحريق.



وتبين أن سبب الحريق تجمع زيوت أسفل صمامات ربط أطراف الخطوط التي تنتقل داخلها المادة البترولية، موضحا أن تلك الخطوط ممتدة من السويس إلى منطقة المستودعات بمسطرد.



وأوضح أن الحريق يجرى محاصرته بمعرفة رجال الإطفاء، وعمال الأمن الصناعي بالشركة، مشيرا إلى أن الحريق نشب في النقطة رقم 56، المتاخمة لطريق السويس – القاهرة اتجاه القاهرة، والتي تقع على مسافة تبعد عن 70 كيلو من السويس.



واستطرد أنه فور اشتعال الزيوت المتجمعة أسفل أحد نقاط الربط، أوقف العمال ضخ المواد البترولية، وأغلقوا صمامات الدفع، بجميع الخطوط وذلك كإجراء احترازي.