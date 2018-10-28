ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

أول لقطات لحريق خطوط البترول بطريق السويس القاهرة .. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
السويس حسن غنيمة
نشب حريق مساء اليوم الأحد في خطوط البترول التابعة لشركة انابيب البترول، ودفعت ادارة الدفاع المدني في السويس 4 سيارات أطفاء لموقع الحريق.

وتبين أن سبب الحريق تجمع زيوت أسفل صمامات ربط أطراف الخطوط التي تنتقل داخلها المادة البترولية، موضحا أن تلك الخطوط ممتدة من السويس إلى منطقة المستودعات بمسطرد.

وأوضح أن الحريق يجرى محاصرته بمعرفة رجال الإطفاء، وعمال الأمن الصناعي بالشركة، مشيرا إلى أن الحريق نشب في النقطة رقم 56، المتاخمة لطريق السويس – القاهرة اتجاه القاهرة، والتي تقع على مسافة تبعد عن 70 كيلو من السويس.

واستطرد أنه فور اشتعال الزيوت المتجمعة أسفل أحد نقاط الربط، أوقف العمال ضخ المواد البترولية، وأغلقوا صمامات الدفع، بجميع الخطوط وذلك كإجراء احترازي.
أول لقطات لحريق خطوط البترول بطريق السويس القاهرة .. صور
أول لقطات لحريق خطوط البترول بطريق السويس القاهرة .. صور
loading...

ترشيحاتنا

ليهجر الجميع النوم.. حكاية مالك ليستر سيتي مع الثعالب.. أحلام محققة ونهاية غير متوقعة

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام الوصل الإماراتي الليلة

التعليم تحارب الدروس الخصوصية.. تشميع 4 مراكز بمصر الجديدة والنزهة.. واكتشاف طلاب محبوسين بسنتر مغلق بالأقفال.. وضبط معلم طبع صورة مثيرة على ملزمة الفلسفة.. والوزارة: بدأنا محاربة الفساد

الأسباب المحتملة للإصابة بمرض الكتف مفصل المتجمد

باكاري جاساما.. الحكم الجامبي الذي يثير رعب جماهير الأهلي قبل النهائي الأفريقي

ياسمين الخطيب تدافع عن نفسها وتكشف حقيقة التويتة الأزمة

أول لقطات لحريق خطوط البترول بطريق السويس القاهرة .. صور

تأجيل 3 مباريات للأهلي .. وتعديل مواعيد 4 لقاءات في الدوري

جماهير الزمالك تدعم الأهلى أمام الوصل الإماراتي عبر هاشتاج تويتر

يد الزمالك بطلا لأفريقيا بعد الفوز على الأهلي 27-25

الوطنية للإعلام: البث الأرضي للمباريات والبطولات المقامة بمصر حق لنا وفقا للقانون

شيماء سيف تنشر صورا جديدة من شهر العسل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

مصر تنهي بطولة العالم للبياثل والترياثل بـ 76 ميدالية متنوعة ..صور

محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لمناقشة أوجه التعاون ..صور

فيديو

سماع مرافعة الدفاع يؤجل قضية رشوة نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي.. النيابة: المتهمة ستكون عبرة وعظة للجميع.. والمتهمون أشخاص في صور شياطين ..فيديو وصور
الأهلي يدرك التعادل أمام الوصل في الدقيقة الأخيرة بدور الـ 16 لكأس زايد
الوصل الإماراتي يحرج الأهلي على استاد برج العرب ويتقدم بثنائية .. فيديو
أحمد موسى: يجب معاملة الإخوان كمتهمين في قضايا آداب
أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟