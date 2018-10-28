رئيس جامعة المنوفية الجديد يدرس صرف مكافأة 450 جنيها لجميع العاملين

اجتمع اليوم الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بأعضاء لجنة تجهيز ودراسة الموضوعات لعرضها فى مجلس الجامعة بحضور الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.



بدأ مبارك الاجتماع بتوجيه شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته بتوليه رئاسة الجامعة، وتوجيه الشكر لجميع أبناء الجامعة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجميع والعمل كفريق عمل واحد لاستكمال مسيرة الجامعة وتحقيق رسالتها.



وناقش مبارك واللجنة عدة موضوعات لعرضها في مجلس الجامعة القادم وأهمها: صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف وقدرها 450 جنيها، ومناقشة تشكيل لجنة بالجامعة لدراسة التخصصات الجديدة بالكليات وامكانية تطبيقها وضوابط وآليات تنفيذها.



وأشار مبارك إلى توجه الدولة لتحويل جميع الامتحانات إلى امتحانات الكترونية، وبدء الجامعة فى إنشاء مركز القياس والتقويم بالإدارة العامة للجامعة وإدراج كليات الطب والتربية النوعية والتربية والتجارة بالمشروع، وطالب مبارك بعمل تصور لتعميم التصحيح الالكترونى على جميع الكليات وتوفير الإحتياجات اللازمة لتطبيقه.



كما وجه مبارك عمداء الكليات بسرعة الإنتهاء من عمل التقارير المطلوبة عن انتظام الدراسة منذ بداية العام الدراسى الحالى، وتقرير عن معدل تحصيل الرسوم الدراسية وآليات كل كلية لسدادها وتحصيلها من الطلاب.