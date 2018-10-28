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تعليم

الاقتصاد المنزلي تحتفل بتعيين رئيس جامعة المنوفية الجديد.. وتكرم السابق

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت اليوم كلية الاقتصاد المنزلى حفلا بمناسبة تعيين الدكتور عادل مبارك رئيسا لجامعة المنوفية وتكريم الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة السابق بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية السابق والدكتور شريف صبرى عميد الكلية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بتعيين مبارك رئيسا للجامعة متمنيا له التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة النجاح والتقدم للجامعة، كما قدم الشكر للخولى على ماقدمه خلال فترة رئاسته متمنيا له التوفيق فى عمله كأستاذ جامعى.

واختتم الاحتفال بتقديم هدايا تذكارية للدكتور عادل مبارك والدكتور معوض الخولى والدكتور أحمد القاصد والدكتور عبد الرحمن قرمان.
الاقتصاد المنزلي تحتفل بتعيين رئيس جامعة المنوفية الجديد.. وتكرم السابق
الاقتصاد المنزلي تحتفل بتعيين رئيس جامعة المنوفية الجديد.. وتكرم السابق
الاقتصاد المنزلي تحتفل بتعيين رئيس جامعة المنوفية الجديد.. وتكرم السابق
الاقتصاد المنزلي تحتفل بتعيين رئيس جامعة المنوفية الجديد.. وتكرم السابق
الاقتصاد المنزلي تحتفل بتعيين رئيس جامعة المنوفية الجديد.. وتكرم السابق
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