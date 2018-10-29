اليوم .. اجتماع منظمات المجتمع المدني بالقاهرة قبل قمة شرم الشيخ

تعقد إدارة منظمات المجتمع المدني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي، اجتماعًا مهمًا في القاهرة اليوم الإثنين بأحد الفنادق الكبرى، وذلك قبل القمة الأفريقية المقرر عقدها في ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وتهدف تلك الاجتماعات لمناقشة والتأكيد على أهمية انخراط منظمات المجتمع المدني في جميع مجالات التنمية ودعم حكومات بلادهم في هذا المجال والارتقاء بالمواطن الأفريقي والنهوض ببلدانهم وذلك في إطار دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المتكاملة والمتمثلة في أهداف القارة 2063.





وبحسب بيان أصدرته إدارة المجتمع المدني أمس الأحد، فإن تلك الاجتماعات سوف تناقش التقرير الخاص بالموضوع الرئيسي للاتحاد الأفريقي لعام 2018 وهو مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحول افريقيا (النجاح- التحديات – والفرص)، وكذلك مناقشة ما توصلت إليه الدولة الأفريقية في موضوع مكافحة الفساد والتحديات التي تواجهها في هذا الشأن.





ومن المقرر أن تستمر هذه الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء وسط مشاركة واسعة لمنظمات وقيادات المجتمع المدني وكذلك الاتحاد الأفريقي، ومن بينهم السيد ريتشارد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) والسفير جلال شلبة رئيس قسم المجتمع المدني، نجوى متولي رئيس الفصل الوطني المصري.



