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نوعية المرأة والطفل بالوفد: مبادرة مصر المحبة تهدف لدعم السياحة الدينية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، إن اللجنة ستواصل فعالياتها لزيارة باقي مسارات رحلة العائلة المقدسة في مصر، وذلك من خلال المبادرة التى أطلقتها اللجنة تحت عنوان "مصر المحبة".

وأشارت العبسي، في بيان لها، الى أن اللجنة تعمل ضمن خطة تم وضعها لدعم السياحة الدينية والداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسئولية لكى تحقق الحملة أهدافها بكل ايجابية.

من جانبها أشادت فاطمة فتحي، عضو اللجنة، بالزيارة التي قامت بها اللجنة إلى دير السيدة العذراء بـ"درنكة" بمحافظة أسيوط، والتى جاءت ضمن مبادرة "مصر المحبة" مؤكدة على أن مصر التى تباركت واحتضنت العائلة المقدسة كانت ولازالت منارة الأمن والمحبة.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة هويدا الوكيل، مقرر اللجنة، إن الهدف الرئيسى من المبادرة هو دعم مسار العائلة المقدسة، بما يساهم بشكل كبير في دعم السياحة الدينية، لافتة إلى أن ذلك الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري والسياحة المصرية بشكل عام.

فيما أكدت كاميليا جمال الدين، الأستاذ بجامعة حلوان، أن المبادرة تهدف إلى نشر صورة إيجابية عن حقيقة الأوضاع التي تعيشها مصر وما تتمتع به من أمن وأمان ونشر الرسائل الايجابية عن الرحلة المقدسة، مشيرة، إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة كل أماكن مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة القادمة.

وأشارت حسناء عجاج، عضو اللجنة النوعية للمرأة، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتنشيط السياحة الدينية والتي تعد من القطاعات الهامة للدخل القومي ، موضحة أن زيارة تلك المحطات في مسار العائلة المقدسة واعتباره ضمن مراسم الحج المسيحي وجعله ركنا أساسيا وشرطا لإتمام الحج بعد زيارة بيت المقدس سينشط السياحة الدينية بمصر خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

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