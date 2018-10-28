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جهاز تنمية المشروعات يعرض أهم الخدمات غير المالية المقدمة للمواطنين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تنمية المشروعات التي يقوم عليها الجهاز لا تقتصر علي الخدمات المالية، ولكنها مجموعة من الخدمات التي تتعلق بتأهيل صاحب المشروع والعاملين عليه.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية علي فضائية اكسترا نيوز، أن هناك الكثير من المواطنين الذين يترددون علي الجهاز حاملين أفكارا مبدعة تحتاج للدعم والتشجيع، مضيفة أن هناك بعض المواطنين لا يحملون أفكار مشاريع ويساعد الجهاز علي تجهيز وبلورة الفكرة وإعدادها لأرض الواقع، في شكل دراسة ومنظومة متكاملة.

وأشارت إلي أن توفير الدراسات المتكاملة لتسعير عملية تمويل المشروع، نظرا لبلورته في إطار علمي واقتصادي دقيق.
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