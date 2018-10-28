الجامعات المصرية.. تأجيل امتحانات تجارة عين شمس حدادا على مصرع 4 طلاب وهذه أسباب إحالة 7 مسئولين للمحاكمة بأسيوط وحصول أستاذين بالمنصورة على جائزة البحث العلمي في2018 ودورة تدريبية لإعداد كوادر بأسوان

أحداث وفعاليات الجامعات المصرية

تأجيل امتحانات تجارة إنجليزي عين شمس حدادا على مصرع 4 طلاب رئيس جامعة المنوفية يطالب بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها رئيس جامعة أسيوط يوضح أسباب إحالة 7 مسئولين للمحاكمة المغربي يفتتح معرضًا يضم 30 ألف كتاب بحقوق بنها جامعة أسوان تنظم دورة تدريبية لإعداد كوادر مؤهلة للتعليم الإلكتروني حصول أستاذين بجامعة المنصورة على جائزة الدكتور محمد ربيع للبحث العلمي 2018 جامعة الأزهر تحث هيئة التدريس على تنمية اللغات الأجنبية





شهدت الجامعات المصرية الحكومية الأحد عدة أحداث وفعاليات مهمة نستعرضها فى التقرير التالى.





فى البداية، قرر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، في جلسته الأحد، تأجيل امتحانات الفرقة الثانية من برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية لكلية التجارة لمدة أسبوع لتبدأ يوم السبت الموافق 10 نوفمبر القادم.





وأكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، في بيان له، أن قرار مجلس الجامعة بتأجيل الامتحانات؛ مراعاة لحالة الطلاب الذين فقدوا زملاءهم.





كما عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الأحد، اجتماعا للجنة الأجهزة والمختبرات بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء اللجنة من الجهاز الإداري.





وجه الدكتور عادل مبارك في بداية الجلسة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في توليه هذا المنصب، متمنيا أن يكون على قدر المسئولية، وشكر جميع من تقدم له بالتهنئة ولجميع أبناء الجامعة، متمنيا استكمال مسيرة الجامعة بروح الفريق الواحد.





واستعرض رئيس الجامعة ماتم تنفيذه من تجهيزات الكليات بكافة احتياجاتها، ومتابعة باقى الاحتياجات، ومراجعة موازنات الكليات مع العمداء، والتوجيه بمتابعة وزارة التخطيط والمتابعة للانتهاء من المناقلات المطلوبة لسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للجامعة.





وأكد مبارك أن أهم أولوياته الحالية الإنتهاء من جميع المشروعات الجارى العمل بها وتسليمها والانتهاء من جميع تجهيزاتها قبل البدء فى أى مشاريع جديدة.





وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أنه لم يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح أو حتى شبهة لأي شخص من المسئولين فى الجامعة أو من مندوبي وزارة المالية فى القضية المنظورة حاليًا، والتى يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة.





جاء ذلك ردًا على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بإحالة 7 مسئولين بجامعة أسيوط للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام.





كما افتتح الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق وغادة الريدي رئيس قطاع التسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، معرضًا للكتاب بكلية الحقوق والذي يضم 30 ألف نسخة كتاب ومخطوط وتستمر أعماله على مدى 10 أيام.





وأكد الدكتور المغربي أن المعرض يضم أجنحة للهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب المصرية وهيئة قصور الثقافة والمجلس الأعلي للثقافة، مشيرًا أن المعروضات متاحة لجميع منسوبي الجامعة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا وبتخفيضات تصل لـ 50%.





وأضاف أن تنظيم مثل هذه المعارض يساهم في توجيه طلاب الجامعات للقراءة والتعرف علي مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والتعريف بالثقافة المصرية القديمة، معبرًا عن سعادته بما شاهده في المعرض من أمهات الكتب والتراث الثقافي القديم مرورًا بأحدث الكتب والتي تتناول الأحداث السياسية والحياتية علي مر العصور.





وأكد المغربي علي تنظيم هذا المعرض بصورة دورية في نهاية شهر أكتوبر من كل عام بجامعة بنها علي أن يتم تكراره في مقرات الجامعة المختلفة في شبرا ومشتهر.





ونظمت جامعة أسوان بالتعاون مع المركز القومي للتعليم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، دورة تدريبية عن " إنتاج المقررات الإلكترونية ذاتيًا" وذلك لإعداد كوادر مؤهلة للتعليم الإلكترونى ، وتستمر الدورة ثلاثة أيام بمشاركة 15 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس وذلك برعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان .





ومن جانبه صرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان بأن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد مجموعة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس في مجال إعداد المناهج الإلكترونية والتى سوف تصبح بديلًا للمقررات الجامعية التقليدية وذلك لمواكبة التطور الإلكترونى في مجال التعليم الجامعى .





وأضافت أن التعليم الإلكترونى الجديد يتيح مجالًا كبيرًا للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطلاب فى الجامعة حيث ستكون كل المناهج إلكترونية، كما يتيح أيضا تواصل عضو هيئة التدريس مع الطالب عن طريق الشات " المحادثة الإلكترونية " ، كما أن التعليم الإلكترونى يبرز مدى تفاعل الطالب ونشاطه ويتيح للطالب متابعة كل المراجع العلمية إلكترونيًا مما يعود بالنفع علي تحسين جودة التعليم .





وفاز الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، والدكتور حسن أبو العينين، رائدا زراعة الكلى والمسالك البولية ومديري مركز الكلي بالمنصورة السابقين بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2018 والتي تم تخصيصها هذا العام في مجال البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث بقيمة ثلاثمائة ألف جنيه وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





ومنح الفائزان شهادة تقدير ودرع الجامعة وميدالية ذهبية باسم جامعة الدلتا وشيكا بمبلغ 150 ألف جنيه لكل منهما تقديرا لجهودهما في تقديم ابحاث عملية رائدة لمواجهة امراض الكلى وعلاجها.





واجتمع الدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي الأحد، بعدد من المدرسين والمدرسين المساعدين ممثلين عن كليات الفرع على مستوى الوجه القبلي؛ وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.





حضر اللقاء، الدكتور مصطفى عبده شتات، عميد الكلية، والدكتور حسني المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور خالد عبد الساتر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة المشكلات العامة والخاصة التي تواجههم في كلياتهم من أجل العمل على حلها لتوفير مناخ مناسب للعملية التعليمية.





وجه نائب رئيس جامعة الأزهر، بتذليل العقبات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس، داعيًا إلى تنمية الموارد الذاتية لكل كلية من أجل توفير موارد مالية تساعد على تحسين العملية التعليمية.



