أمين الفتوى: مقولة كل جاف طاهر ليست حديثا عن رسول الله.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مقولة «كل جاف طاهر» ليست بحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وتعني أن الجفاف مطهر ما لم يعرض له بلل آخر.





وأوضح «عبد السميع» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : «ما معنى كل جاف طاهر، وهل هو حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟»، أن هذه ليست بحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي قاعدة فقهية موجودة في بعض المذاهب دون بعض وهي في مذهب الحنفية.



