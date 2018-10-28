أمين الفتوى: مقولة كل جاف طاهر ليست حديثا عن رسول الله.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مقولة «كل جاف طاهر» ليست بحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وتعني أن الجفاف مطهر ما لم يعرض له بلل آخر.
وأوضح «عبد السميع» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : «ما معنى كل جاف طاهر، وهل هو حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟»، أن هذه ليست بحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وإنما هي قاعدة فقهية موجودة في بعض المذاهب دون بعض وهي في مذهب الحنفية.
وأضاف أن مقولة «كل جاف طاهر» تعنى أن النجاسة لا تنتقل بالأشياء الجافة، فإذا جفت النجاسة فإنها لا تنتقل إلى السطح الذي استقرت عليه، أما إذا أتينا بشيء مبتل فإن النجاسة تنتقل إليه، وفي هذه الحالة فإن الشيء المبتل الذي وضع على النجاسة تصيبه النجاسة، وإذا كان جافًا ووضع على نجاسة جافة ، فلا يتنجس.