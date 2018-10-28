مصر للطيران الناقل الرسمي لـ مهرجان الخريف الياباني

شاركت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرون في تحالف ستار العالمي، في "مهرجان الخريف الياباني"، الذي أُقيم مؤخرًا بالمدرسة اليابانية بالقاهرة، تزامنا مع احتفال دولة اليابان بذات الحدث في العديد من الدول حول العالم.



وتمثلت مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي لضيوف المهرجان الذين حرصوا على الاحتفال به وسط الأجواء المصرية.



أقيم الحدث تحت رعاية وبحضور السفير الياباني ماساكى نوكى، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الجالية اليابانية المقيمة بمصر، وقد حرص عدد كبير من الزائرين الأجانب والدبلوماسيين وشركات ووكلاء السياحة والسفر اليابانية بالقاهرة بالإضافة إلى طلاب المدرسة اليابانية وغيرهم في المشاركة والتفاعل بهذا الاحتفال الياباني الشهير.



وأعلنت الشركة خلال فعاليات المهرجان عن قيامها بزيادة رحلاتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو إلى رحلتين بدلًا من رحلة خلال جدول رحلاتها الشتوي والذي بدأ في 28 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تقديم الشركة للعديد من العروض والبرامج السياحية والترويجية التي قامت بطرحها مؤخرًا، تنشيطًا لحركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الياباني.



كما تم عمل سحب علني على تذاكر سفر مجانية على خط سير القاهرة / طوكيو / القاهرة.