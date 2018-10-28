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وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:48 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة
حسام الحارتي
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن مزارعي البطاطس تراجعوا عن زراعتها هذا الموسم، بعد تعرضهم لأزمة كبيرة الموسم الماضي.

وأضاف أبو ستيت في " تصريحات تلفزيونية "، أن بعض التجار وأصحاب الثلاجات، استغلوا تلك النقاط وقاموا بتخزين كميات هائلة من البطاطس من أجل ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة الزراعة والتموين وغيرها، من أجل توفير البطاطس إلى جميع المواطنين والقضاء على جشع التجار، مضيفا أنه بعد انطلاق تلك الحملات ، وانخفاض أسعار البطاطس ، سيتم تحطيم الاسعار بعد تخلص اصحاب الثلاجات من محصول البطاطس المخزنة .مشيرا الي استمرار حملات الرقابة في تلك الفترة لحين القضاء علي تلك الظاهرة وتوفير سعر الملائم للمواطنين.

وأكد وزير الزراعة، أن المحصول الجديد ينعش الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة ، محذرا اصحاب الثلاجات بسرعة التخلص منه مردفا " هتخسر الأسعار هتنخفض هتنخفض ".

ونوه أبو ستيت إلى ضرورة وجود وعي مجتمعي داخل الدولة ، من أجل القضاء على جشع التجار وعدم مساعدتهم بشراء أي أنواع متهاونة في الأسعار.

وعلي صعيد آخر تحدث وزير الزراعة حول ارتفاع " الطماطم " قائلا " احدى الشركات قامت باستيراد بذور أدت إلى القضاء على محصول الطماطم قبل طرحها في الأسواق ، مضيفا انه تم وقف استيراد هذا الصنف ،منوها ان أسعار الطماطم ثابتة ولا يحدث به تغيير لأنه سرعية التهالك بعكس البطاطس.

واختتم تصريحاته أن ارتفاع سعر الخضروات هو سبب اختلاف الفصول ، مضيفا أن الاختلاف ليس متوفر في جميع الأنواع .

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