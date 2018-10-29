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أصل الحكاية

أفكار مبتكرة بـ ثمار 5 مشروعات من أسوان فى التصفيات النهائية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تستهدف مسابقة " فنى مبتكر "، البحث عن كوادر شبابية قادرة على إنتاج أفكار مبتكرة ، وتحويلها لمشروعات ناحجة ومؤثرة في المجتمع وسوق العمل ، وهذه المسابقة تمت من خلال نوادى الإبتكار في مشروع تعزيز القوى العاملة وتنميه المهارات «WISE» المتواجدة في مدارس التعليم الفني التي يعمل بها المشروع في محافظات أسوان والإسكندرية وبورسعيد والإسماعليلة والبحر الأحمر ودمياط .

وكانت هناك مجموعة من المعايير لإختيار الأفكار تعتمد على جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية ، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع والمستخدم والسوق المستهدف للمنتج واضح ومحدد ، لتكون بذلك مسابقة " فني مبتكر " بمثابة الإنطلاق الحقيقي لتسارع دور التعليم الفني في مجال الإبتكار وريادة الأعمال في مصر .

وقد قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن 5 مشروعات من أسوان صعدت إلى للتصفيات النهائية فى مسابقة (فنى مبتكر) لريادة الأعمال والإبتكار المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجارى بالأقصر.

وأشار السيد الفيومى فى تصريحات خاصة إلى أن المشروعات الفائزة هى كولدير يعمل بالطاقة الشمسية وسخان خزان مزود بشمعة كهربية وزراعة الأسطح لمدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة ، ومشروع ( حذاء التوفير) لمدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الصناعية بنات ، ومشروع إعادة تدوير مخلفات الدوم لمدرسة الفندقية المتقدمة.

وأعرب الفيومى عن سعادته بوصول خمسة مشروعات من أسوان للتصفيات النهائية ، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلبة والطالبات المشاركين فى المسابقة.

المسابقة تهدف إلى دعم الطلاب فى تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ، مع دراسة الجدوى الإقتصادية للفكرة وآليات تحويلها إلى مشروع ناجح وذلك يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وكانت قد أقيمت التصفيات الأولى للمسابقة فى شهرى مايو ويونيو الماضين حيث تقدم للمسابقة نحو 1321 مشروعا ، وبعد التصفيات وورش العمل التى تمت على مراحل ، تم تصعيد أفضل 25 مشروعا حيث تم إقامة معسكر متخصص مكثف لهم خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الماضى بمركز الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بالإسكندرية إستعدادًا للتصفيات النهائية يوم 31 أكتوبر.

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