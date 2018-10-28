الخديوي الإسماعيلية وعرابي بالشرقية أبرز التماثيل التاريخية المعرضة للتشويه

أذاعت فضائية "تن"، تقريرا يعرض أبرز التماثيل التاريخية التى تعرضت للتشويه .





وأبرز التقرير أنه بالرغم من قرار مجلس الوزراء بحظر ترميم تماثيل بالميادين العامة، إلا بعد الرجوع إلي وزارة الثقافة، إلا أن الإهمال مازال مستمرا.





وذكر التقرير العديد من التماثل منها، تمثال الفلاحة بمحافظة الجيزة، للفنان الراحل فتحي محمود، أمام قاعة الصوت والضوء بالهرم، حي العمرانية، حيث حاول تجميله ودهانه خلال أكتوبر الجاري.





وكان من ضمن التماثيل التي أشار إليها التقرير، تمثال عروسة البحر، بسفاجا، دار جدل حول أعمال التطوير التي شهدها، حيث تحولت عروسة البحر في وسط الميدان لمجسم يشبه الراقصة صافيناز بحسب رواد فيسبوك.





وكان لتمثال أحمد عرابي بمحافظة الشرقية نصيبا من التشويه، حيث تعرض لحملة من السخرية والاستياء بعد تلوينه باللون الأخضر، كما ذكر التقرير أيضا، أن عملية تلوين تمثال محمد عبدالوهاب أثارت دهشة المواطنين والخبراء نظرا لتلوين رأس التمثال باللون الذهبي وباقي الجسد باللون البني.



