حبيب العادلي: لو علمت بمؤامرة 28 يناير لأمرت باستخدام السلاح .. فيديو

قال اللواء حبيب العادلي، إن عمليات تسلل العناصر الأجنبية إلى داخل البلاد كانت تستهدف إسقاط النظام، وإيصال الإخوان إلى الحكم.





وتابع العادلي في شهادته أمام محكمة الجنايات التى تذيعها قناة صدى البلد حصريا فى برنامج على مسئوليتى «المؤامرة نجحت بالفعل وتم إسقاط النظام ووصول الإخوان إلى الحكم»، مشيرا إلى أن عمليات التسلل عبر الأنفاق كانت تتم بصفة مستمرة.



