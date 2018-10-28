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حبيب العادلي: لو علمت بمؤامرة 28 يناير لأمرت باستخدام السلاح .. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:05 م
حبيب العادلى
حبيب العادلى
حمزة شعيب
قال اللواء حبيب العادلي، إن عمليات تسلل العناصر الأجنبية إلى داخل البلاد كانت تستهدف إسقاط النظام، وإيصال الإخوان إلى الحكم. 

وتابع العادلي في شهادته أمام محكمة الجنايات التى تذيعها قناة صدى البلد حصريا فى برنامج على مسئوليتى «المؤامرة نجحت بالفعل وتم إسقاط النظام ووصول الإخوان إلى الحكم»، مشيرا إلى أن عمليات التسلل عبر الأنفاق كانت تتم بصفة مستمرة. 

وأكد وزير الداخلية الأسبق أن عناصر أجنبية شاركت في اقتحام السجون وقتل العساكر والمواطنين يوم 28، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات إلى القيادات الأمنية بعدم حمل السلاح في 28 يناير، معلقًا «لو كنت أعرف بالمؤامرة التي نفذت يوم 28 يناير عن طريق تنظيمات غير شرعية وعناصر أجنبية لأمرت باستخدام السلاح».
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