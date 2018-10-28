إنشاء أول محجر ومجزر للخرفان البرقي بمطروح

قال المهندس محمد الجمال، صاحب مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، إنه تم إنشاء أول مجزر ومحجر للخرفان البرقي وماعز البور بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بوجود أنواع الخرفان البرقي وماعز البور في محافظاتها على مستوى الجمهورية.





وأضاف الجمال، أن اختيار محافظة مطروح جاء لأنها تعتبر من أكبر المحافظات التي يتوطن بها الخرفان البرقي وماعز البور، حيث تشير الإحصائيات الرسمية لتعداد الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح، أن أغنام البرقي تبلغ نحو 300 ألف رأس من الضأن والماعز طبقا للإحصاء الأخيرة بعد أن كانت أعداد أغنام البرقي بلغت في إحصاء عام 1990 نحو مليون رأس و2.5 مليون رأس أوائل السبعينيات، مشيرًا إلى أن التصحر والمناطق الرعوية التي أصابها الجفاف خلال السنوات الـ10 الأخيرة أثرت سلبا في أعداد الأغنام البرقي.





وأوضح أن سلالة أغنام البرقي تعد من أجود لحوم الضأن في الشرق الأوسط، فهي تتميز عن الضأن البلدي المنتشر في محافظات الدلتا وعن الصعيد في وجه قبلي بلحمها الأحمر ذو الطعم الطيب، وتقل بها الدهون والتي تتوزع نسبتها بالتساوي بمختلف أنحاء جسم الخروف البرقي، الذي يطلق عليه اسم "الحولي" للذكر و"الحولية" للأنثى، فضلا عن القيمة الغذائية العالية في لحومه بسبب مراعاته في الصحراء في مطروح على فترات متفاوتة طوال العام، ويكتسب من خلال المواد العشبية والمراعي الطبيعية مذاقًا خاصًا يتميز به عن غيره.



