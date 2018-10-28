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فن

أحمد عاطف يعلن عن لجنة تكريم مهرجان القومي للسينما

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر المخرج أحمد عاطف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القومى للسينما.

ونشر "عاطف" صورة معلقا عليها: "شرفني المخرج الكبير دكتور سمير سيف، ووزارة الثقافة المصرية، باختياري هذا العام كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالدورة ٢٢ للمهرجان القومي للسينما المصرية".

وتابع: "يرأس اللجنة أستاذي المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعضوية الفنانة العظيمة سهير المرشدي، وأستاذتي المونتيرة دكتورة منى الصبان، وزملائي الموسيقار النابغة تامر كروان، ومديرة التصوير الموهوبة جدا نانسي عبد الفتاح، ومهندس الديكور يحيى علام، ادعولنا بالتوفيق".

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 22، من المهرجان القومي للسينما، مساء غد الإثنين الموافق 29 أكتوبر، وتستمر فعالياتها حتى الأحد الموافق 4 نوفمبر.
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