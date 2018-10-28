بديل لوبيتيجي يغادر مصر تمهيدا لتولي مهمة ريال مدريد

اقتربت إدارة نادي ريال مدريد من إقالة مدرب الفريق "جولين لوبيتيجي" عقب الخسارة القاسية أمام فريق برشلونة اليوم في كلاسيكو الأرض بالليجا.



وكشفت إذاعة "الكادينا كوبي سير" الإسبانية أن المدرب الإيطالي "أنطونيو كونتي" قد غادر القاهرة اليوم، في ظل الأنباء التي تفيد بأنه سيصبح مدربًا لنادي ريال مدريد.



وبحسب الإذاعة الإسبانية، فإن "كونتي" سيعود في الساعات القليلة المقبلة إلى لندن مقر إقامته، قادمًا من مصر.



يُذكر أن مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق كان يقضى العطلة في مصر، بعد رحيله عن النادي اللندني.



وحقق نادي برشلونة فوزًا على النادي الملكي بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب "الكامب نو"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.