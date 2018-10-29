تلوين الأسنان.. أغرب موضة تثير ضجة على السوشيال ميديا.. صور

اجتاحت موضة جديدة تعتبر أحدث صيحة في عالم المكياج بالنسبة للأسنان، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب غرابتها.



وانتشرت مؤخرًا العديد من الصور والفيديوهات التي تروج لمسحوق تجميل جديد، يستخدم في تلوين الأسنان.



ويتوفر بـ10 ألوان مختلفة، كاللون الوردي، والفضي، والذهبي، والأخضر والأزرق، وتدوم تلك الألوان لمدة 24 ساعة، حيث كانت هذه الصيحة عالمية الجديدة بدأت تستخدمها العديد من الفتيات يوميًا بحسب لون الملابس تمامًا كالمكياج.