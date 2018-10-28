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برلمان

برلمانى: الـ 27 جامعة الموجودة بمصر تحتاج التطوير

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:13 م
صدى البلد
أسامة علي
علق مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي ومجموعة ثومبي الإماراتية (TG)، التى تم توقيعها لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية (GMU) بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في مصر قائلا: "غير معقول أن تستعين مصر، الدولة التي انتقلت منها علوم الطب لباقي الدول، بجامعة خارجية إنشاء جامعة متخصصة فى الطب".

وأكد "كمال الدين" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر بها 27 جامعة حكومية تضم مستشفيات جامعية وأطباء هى الاولى بالتطوير ورفع الكفاءة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بـ الجامعات "الحكومية" التي يدرس أغلبية طلاب مصر من الطبقات البسيطة.

وتابع: "خبراء التعليم بمصر غزو بعلمهم دول العالم ولابد الاهتمام بالتعليم الحكومي أكثر".

كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، السبت، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومجموعة ثومبي الإماراتية (TG)، لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية (GMU) بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في مصر، وقعه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محي الدين ثومبي رئيس مجموعة ثومبي الإماراتية. 
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