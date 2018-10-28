برلمانى: الـ 27 جامعة الموجودة بمصر تحتاج التطوير

علق مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي ومجموعة ثومبي الإماراتية (TG)، التى تم توقيعها لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية (GMU) بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في مصر قائلا: "غير معقول أن تستعين مصر، الدولة التي انتقلت منها علوم الطب لباقي الدول، بجامعة خارجية إنشاء جامعة متخصصة فى الطب".





وأكد "كمال الدين" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر بها 27 جامعة حكومية تضم مستشفيات جامعية وأطباء هى الاولى بالتطوير ورفع الكفاءة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بـ الجامعات "الحكومية" التي يدرس أغلبية طلاب مصر من الطبقات البسيطة.





وتابع: "خبراء التعليم بمصر غزو بعلمهم دول العالم ولابد الاهتمام بالتعليم الحكومي أكثر".



