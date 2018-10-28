وزير الشئون الدينية في ماليزيا: هدفنا إرساء أسس التعايش السلمي بين الجميع

قال الدكتور مجاهد يوسف، وزير الشئون الدينية في ماليزيا، إن مهمة المختص بالشأن الديني تتطلب الحكمة والعقلانية للبعد عن كل ما يعكِر صفو العلاقة بين أتباع الأديان السماوية وبين أبناء العِرقيات المختلفة داخل البلاد.



وأضاف وزير الشئون الدينية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هدفهم إرساء أسس التعايش السلمي بين الجميع، مسترشدين في ذلك بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بين المسلمين وبقية سكانها من غير المسلمين، في إطار القاعدة الذهبية الإسلامية التي سبق بها الإسلام مفهوم المواطنة بقرون عديدة من خلال إرسائه لمبدأ لهم ما لنا، وعليهم ما علينا.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على نشر الوعي الديني الوسطي من خلال التعليم الديني والإفتاء الذي يعي ظروفَ الواقع ومقاومة أفكار التكفير.