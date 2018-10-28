شاهد .. جسد أقوى رجل في العالم بعد اتباع نظام غذائي صارم

أقدم أقوى رجل فى العالم لعام 2017 الملقب بـ الوحش على نظام غذائي صارم لأنه يريد ان يعيش حياة أكثر صحة.



وظهر اقوى رجل في العالم بإطاره الجديد مع وزن اقل من السابق ، بعد أن تخلص من 31 كيلو من وزنه على مدار العام الماضي باتباع خطة صارمة لفقدان الوزن للوقاية من أمراض القلب خلال جلسات رفع الأثقال التقليدية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



ويصل طول الوحش كما يلقب والبالغ من العمر 30 عاما إلى 6 اقدام، ويعيش في مدينة نيوكاسل اندر ايم الانجليزية ، وكان يزن في السابق 190 كيلو جراما وهذا يعتبر أثقل وزن وصل إليه واصفا الامر بالعذاب.