سرقة حشوات من باب جامع خونده أصلباي الأثري بالفيوم ..صور

اكتشف مسئولو الأمن بوزارة الآثار والعاملون بمسجد خونده أصلباى بالفيوم، فقدان 3 حشوات برونزية من الباب الرئيسي للمسجد، وذلك أثناء مرورهم الدوري لمعاينة المسجد المغلق منذ فترة نظرا لسوء حالته الإنشائية.





وطبقًا لبيان وزارة الآثار، أوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، أن مسئولي الأمن فور ملاحظتهم فقدان هذه الحشوات، قاموا بإبلاغ مفتشي الآثار المعنيين، والذين بدورهم توجهوا على الفور للمعاينة على الطبيعة، وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة السياحة والآثار بالفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأضاف "مصطفى"، أن المسجد يرجع إنشاؤه للعصر المملوكي البحري، وهو تابع لوزارة الأوقاف، ومسجل في عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951م.