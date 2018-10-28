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شاهد.. تعليق أحمد موسى على إدراج 164 شخصا على القوائم الإرهابية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
علّق الإعلامي أحمد موسى، على إدراج 164 شخصًا من الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، قائلًا: "قيادات الجماعة المدرجة على القوائم الإرهابية هم أعضاء من حزب "البناء والتنمية" القائم حتى الآن"، مشددًا على ضرورة حل هذا الحزب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أفكار الجماعة الإسلامية منبثقة من أفكار مؤسس الإخوان حسن البنا أي "إخوانيين"، متسائلًا: "متى تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أحزاب الجماعة الإرهابية؟".

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية أعلنت أن كل من ينضم لجماعة الإخوان الإرهابية يجب احتقاره لأنه غير جدير بالثقة.
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