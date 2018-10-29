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فن

أحمد آدم يودع قرمط بيتقرمط بعد يومين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يودع الفنان أحمد آدم تصوير فيلمه الجديد "قرمط بيتقرمط" حيث لم يتبق له سوى يومين فقط يتم تصويرهما في مدينة السادس من أكتوبر مع عدد من أبطال العمل.

والفيلم بطولة "أحمد آدم، مي سليم وانتصار ودينا فؤاد وبيومي فؤاد وآخرين، ومن إخراج أسد فولاد كار".

فيلم "قرمط بيتمرمط" من تأليف الراحل عبد الله حسن وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، حيث قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التلفزيوني الشهير "سر الأرض" عام 1994، ورغم النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير وظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم "القرموطي في أرض النار" الذي عرض فى يناير الماضي.
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